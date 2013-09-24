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قلة عدد الحيوانات المنوية يؤدى إلى عدم الإنجاب

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قلة عدد الحيوانات المنوية يؤدى إلى عدم الإنجاب قلة عدد الحيوانات المنوية يؤدى إلى عدم الإنجاب

يشكى بعض الأزواج من عدم قدرتهم على الإنجاب بالرغم من قيامهم بتكرار العلاقة الزوجية، ويوضح الدكتور وصفى عبد القادر استشارى أمراض الذكورة والعقم أن هناك بعض الأسباب التى قد تمنع الزوج من الإنجاب كقلة عدد الحيوانات المنوية وأحيانا يكون ذلك بسبب وجود التهابات فى الجهاز التناسلى للمرأة أو معاناة الزوج نفسه من ذلك، لذلك يجب استشارة الطبيب، مشيرا إلى أن المعاناة قد تكون عدم القدرة الصحيحة على الانتصاب وهذا يكثر لدى حديثى الزواج بسبب عدم وجود معلومات طبية صحيحة تمكن الزوج من معرفة الطريقة الصحيحة للجماع والعلاقة الزوجية، وقد تتعرض خصية الزوج نفسه للتأثر بسبب تعرضها للإشعاع الذى يعوق إمكانية الإنجاب.

كما أن التدخين يؤثر تأثيرا كبيرا على إمكانية قدرة الزوج على تخصيب زوجته، وأحيانا يحدث تأخر الحمل بسبب التوتر الذى يعيش فيه الزوجان فى بداية حياتهما نتيجة لعدم خبرة كل منهما فى التعامل مع بعضهما البعض مما يمثل عنصر ضاغطا على إمكانية الحمل.

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