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"مقومات الخمسين" تحسم غدا المواد الخلافية وترفض طلب "النور" بمناقشة المادة 219

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"مقومات الخمسين" تحسم غدا المواد الخلافية وترفض طلب "النور" بمناقشة المادة 219 "مقومات الخمسين" تحسم غدا المواد الخلافية وترفض طلب "النور" بمناقشة المادة 219

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدي منذ 7 دقائق

قالت مصادر بلجنة المقومات الأساسية للدولة، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت اليوم من مناقشة باب المقومات الأساسية للدولة والمعنية بمناقشته، واستحدثت عدد من المواد الجديدة، فيما يتبقى للجنة في اجتماعها صباح الغد صياغة المواد الأربعة الأولى من الدستور والمختلف عليها.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استحدثت 3 مواد جديدة، الأولى خاصة بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومنع التلوث، وتجريم الاعتداء على نهر النيل والحفاظ على حقوق التاريخية في النيل.

والمادة الثانيه المستحدثة، وفقا للمصادر، فإنها تلزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم، وتمكينه من تولي المناصب العامه ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتسير سبل الحياة لهم بما في ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون، والمادة الثالثة خاصة بالحفاظ على البيئة.

وكشفت المصادر أن مقترحات ممثل حزب النور، محمد إبراهيم منصور، لم تلق موافقة خلال التصويت عليها، خاصة أن بعض المقترحات خاصة بإعادة المادة 219، وهو ما رأى الأعضاء انه أمر غير مطروح باعتبار أنه لا يجري مناقشة "المواد المحذوفة" في مقترح لجنة العشرة، إنما المواد المستحدثة.

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