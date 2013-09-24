وزير البحث العلمي: "القاهرة" أكثر الجامعات حصدا لجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا

47 فائزا بجائزة الدولة في العلوم والتكنولوجيا هذا العام.. و"ستينو": سندعو "منصور" لتكريم العلماء

كتب : نادية الدكروري الثلاثاء 24-09-2013 16:14

أعلنت وزارة البحث العلمي، أسماء الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا لعام 2012، وقال الدكتور محمود صقر، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن مجلس الأكاديمية وافق على منح جوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا لـ47 فائزاً، وحجبت 13 جائزة في مجال العلوم الجيولوجية، وبعض الجوائز في مجالي العلوم الزراعية والهندسية، نظرا لانتفاء تحقيق شرط إنجاز الباحث لـ70% من الإنجاز العلمي، ما أدى لحجب هذه الجوائز.

وأضاف "صقر" أن عدد المتقدمين لجوائز الدولة لعام 2012 زاد على المتقدمين العام الماضي بواقع 15 متقدما، وأعلن أسماء الفائزين الثلاثة بجائزة النيل بقيمة إجمالية 400 ألف جنيه، وهم الدكتور عبدالشافي عبادي بكلية العلوم جامعة الأزهر في مجال الرياضيات والحوسبة، والدكتور حامد محمود بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عبدالهادي حسين بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

من جهته قال الدكتور رمزي ستينو، وزير البحث العلمي، إن جامعة القاهرة أكثر الجامعات حصدا للجوائز هذا العام، تليها جامعة عين شمس، والمركز القومي للبحوث، لافتا إلى أنه سيقدم دعوة لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لحضور حفل تكريم العلماء في يوم عيد العلم المقبل، تكريما لمجهوداتهم العلمية.

وتشمل جوائز الدولة للعلوم والتكنولوجيا "جائزة النيل" وعددها 3 جوائز، و10 جوائز تقديرية قيمتها 400 ألف جنيه، و7 جوائز للتفوق قيمتها 100 ألف جنيه، و40 جائزة تشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه.