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انخفاض أعداد التماسيح ببحيرة ناصر للنصف بسبب الصيد الجائر

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انخفاض أعداد التماسيح ببحيرة ناصر للنصف بسبب الصيد الجائر انخفاض أعداد التماسيح ببحيرة ناصر للنصف بسبب الصيد الجائر

 أكد المهندس محمد عزت مسئول وحدة التماسيح التابعة لادارة المحميات الطبيعية باسوان ان جميع المؤشرات والدراسات تؤكد انخفاض اعداد التماسيح في بحيرة ناصر الي النصف مقارنة بالاعداد التي كانت موجودة خلال الأعوام الماضية وذلك بسبب الصيد الجائر والأنفلات الأمني موضحا انه تم تنظيم رحلة لرصد التماسيح في خور كورسكو ببحيرة ناصر في الاسبوع الماضي وتم رصد 41 تمساحا فقط علي مساحة 196 كم بينما كانت اعداد التماسيح التي تم رصدها في رحلة مماثلة في خور كورسكو منذ ثلاث سنوات 81 تمساحا ، اي ان اعداد التماسيح انخفضت الي النصف تقريبا مشيراً الي انه بسؤال الصيادين عن اسباب اانخفاض اعداد التماسيح اكدوا ان بعض الخارجين عن القانون يقومون بصيد التماسيح الكبيرة وسلخها من اجل الحصول علي الجلد وبيعه بمبالغ مالية كبيرة.

وطالب مسؤل وحدة التماسيح بسرعة البدء في استثمار التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر فى السياحة وخاصة وان اتفاقية السايتس وافقت منذ 3 سنوات علي الاستتثمار في هذه التماسيح ولكن دون حصة تصديرية

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