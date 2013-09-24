مركز حقوقي:سجن طرة ينقل المتهم بإقتحام الإتحادية للانفرادي بعد إضرابه عن الطعام

استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قيام إدارة سجن طرة بنقل “عرفة معوض” المتهم بمحاولة إقتحام قصر الإتحادية باستخدام ” ونش ” في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي ، إلى زنزانة الحبس الانفرادي لإثنائه عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام، الذي بدأه منذ يوم السبت الماضي احتجاجا على ما وصفة بتعسف السلطات القضائية معه واستمرار حبسه على ذمة القضية.

وكان ذوو “عرفة” قد أبلغوا محامي المركز بدخوله في إضراب عن الطعام عقب قرار القاضي بالتنحي عن نظر قضيته بحجة “استشعار الحرج”وتساءل ذووه عن السر وراء المماطلة في نظر قضيته واستمرار حبسه احتياطيا بالرغم من عزل “مرسي” وتغيير النائب العام الذي عينه المعزول والذي أشرف على تلفيق قضية “عرفة”.

وأضاف ذوو “عرفة”: أنه قد أبلغ إدارة السجن بدخوله في إضراب عن الطعام, وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك, إلا أن إدارة السجن بدلا من أن تخطر النيابة لاتخاذ اللازم, قامت بنقله للحبس الانفرادي تأديبا له وكمحاولة لإثنائه عن قرار الإضراب.

وقال محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز أنهم سيقومون بإخطار النائب العام بالأمر والمطالبة بانتقال النيابة العامة لسجن طرة لفتح تحقيق مع “عرفة” حول إضرابه عن الطعام ومطالبه التي دفعاه لذلك وضمان تلقيه الرعاية الطبية المناسبة والاطمئنان على توفير ظروف احتجاز جيدة له واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.