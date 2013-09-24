ليلى علوى تطالب بوضع مادة فى الدستور تحدد من هو الخائن للبلاد وسرعة محاكمتة

عقدت لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل جلسة استماع لعدد من الفنانين للاستماع الى مقترحاتهم فى الدستور .

> وقال سامح عاشور مقرر الجنة ان الثورة قامت ضد من كان يحكم مصر ولم يحقق ارادة الشعب وضد من كان يحكم الرئيس .

> وقال الفنان سناء شافع ان الفنون والاداب والعلوم الانسانية هى الضلع الثالث من اجل بناء عقول الامة وتطوير المجتمع مطالبا بان تراعى الدولة الامة ثقافيا .

> كما طالب بان تكون هناك مادة خاصة بحرية الابداع وان يكون الرأى مكفول لكل العاملين وان يكون المشتغل نفسه هو المسئول والرقيب على نفسه .

> وقال اشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية انه انسحب من الجمعية التأسيسية الاولى لعدم تضمن الدستور مادة خاصة بالملكية الفكرية مطالبا بان يتضمن الدستور مادة خاصة بالملكية الفكرية منتقدا المادة التى تنص على حماية الدولة للملكية العامة والخاصة والتعاونية فى حين لم يتم ذكر حمايتها الملكية الفكرية .

> وقال ان الجمعية التأسيسة السابقة رفضت ذكر الملكية الفكرية فى الدستور بحجة انها ستجلب خراب اقتصادى على البلاد .

> وطالب الشاعر جمال بخيت بمادة خاصة بالملكية الفكرية وعدم حشرها وسط اى مادة .

> وقال هانى مهنا انه يجب ان يتضمن الدستور مادة خاصة بالتربية الفنية والوطنية والدينية مؤكدا ان هناك كلمات ليس لها اى اثر فى الدستور وان الزام الدولة حق وليس عوار .

> وقالت الفنانة فردوس عبد الحميد ان محو الامية من اكبر المشاكل التى تواجه مصر مطالبة بان ينص الدستور على مدة زمنية محددة لمحو الامية وان يكون هناك خدمة عامة لمحو امية الشعب مؤكدا انه من غير اللائق ان تكون مصر بها امية رغم حضارتها .

> وطالب المخرج محمد فاضل باشرف لدولة على المنشات الصحية العامة والخاصة .

> واضاف انه يجب ان تلتزم الدولة برعاية اللغة العربية والنهوض بها مشيرا الى ما يحدث الان من محاثات بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام الحروف الانجليزية فى الكتابة العربية يعبر عن تدهور اللغة العربية

> كما طالب بان تكون النقابات تحت رقابة الدولة مشيرا ان هناك بعض النقابات تتلقى تمويلات من الخارج ويتم استخدامها فى العمليات الارهابية .

> واشادت الفنانة ليلى علوى بقرار لجنة الخمسين بوضع خريطة مصر فى الدستور كما طالبت بان تكون الدولة مدنية والاهتمام بالمناهج التعليمية .

وطالب لفنان عزت العلايلى بان تدعم الدولة الاعمال التى لا ينتظر منها عائد وان يعين اربع او 5 فنانين فى المجلس .

وقال الفنان هانى سلامة انه يجب ان تلتزم الدولة بالاعمال الفنيه وان تشارك فى صناعة الفن

> قال الفنان لطفى لبيب انه متفائل جدا بعمل لجنة الخمسين وانها ستأخذ مصر الى المستقبل، مطالبا بعدم تعدي المادة الثالثة من الدستور والابقاء على كلمة ” المسيحيين واليهود ” وعدم استبدالها بكلمة ” من غير المسلمين ” حتى يتم فتح الباب أمام من يعتنقون اشياء بعيدة عن الديانات السماوية.

> واضاف لبيب أنه مع وضع كوته للمرأة والاقباط في البرلمان القادم لمدة دورة واحدة.

> وطالبت الفنانة ليلى علوى بضرورة وضع مادة فى الدستور تحدد من هو الخائن للبلاد وسرعة محاكمتة.