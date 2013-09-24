أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة 2012

Google+ Print
ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة 2012 ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة 2012

كتب : أحمد ربيع منذ 23 دقيقة

قرر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتداب المستشار عادل إدريس الرئيس بمحكمة الاستئناف، للتحقيق فى البلاغ المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية، حول تزوير الانتخابات فى جولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسى.

يأتى هذا القرار بعد تنحى المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، الرئيس بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك القضية دون إبداء أية أسباب، ليصبح بذلك المستشار عادل إدريس رابع قاض يتم ندبه لتلك القضية، خاصة وأنه سبق أن اعتذر كل من المستشارين أسامة قنديل وموسى منصور عن نظرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم