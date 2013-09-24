ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة 2012

كتب : أحمد ربيع منذ 23 دقيقة

قرر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتداب المستشار عادل إدريس الرئيس بمحكمة الاستئناف، للتحقيق فى البلاغ المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية، حول تزوير الانتخابات فى جولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسى.

يأتى هذا القرار بعد تنحى المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، الرئيس بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك القضية دون إبداء أية أسباب، ليصبح بذلك المستشار عادل إدريس رابع قاض يتم ندبه لتلك القضية، خاصة وأنه سبق أن اعتذر كل من المستشارين أسامة قنديل وموسى منصور عن نظرها.