"الليلة الكبيرة" و"هنكتب دستور جديد" في أسيوط وسوهاج

كتب : محمد عبدالجليل الثلاثاء 24-09-2013 16:32

قرر الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، سفر العرض المسرحي "هنكتب دستور جديد" إنتاج فرقة الشباب٬ وعرض "الليلة الكبيرة" إنتاج فرقة مسرح العرائس، إلى مدينة أسيوط ثم إلى سوهاج، مشاركة من البيت الفني للمسرح في احتفالية افتتاح قصر ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بدءً من الغد 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، في إطار تعميق الوعي الفني والثقافي بالمحافظات، على أن يستأنف فريق عمل "هنكتب دستور جديد" عرضه على المسرح العائم بالقاهرة بدء من يوم الأحد المقبل.

عرض "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح العرائس، بطولة مجموعة من نجوم مسرح العرائس، وتأليف صلاح جاهين، وموسيقى سيد مكاوي، وديكور مصطفى كامل، وعرائس ناجي شاكر، وإخراج المبدع الراحل صلاح السقا، وإشراف عام إسماعيل الموجي.

وعرض "هنكتب دستور جديد" فهو من إنتاج فرقة مسرح الشباب، بطولة نجاح حسن ومحمد يوسف ومحمد جبر وأحمد سمير ورحاب رسمي وسارة إسماعيل وأحمد خالد ومحمد مهران وأحمد مبارك وسمر نجيلي وبسمة شوقي وحنان عادل وإسلام خليفة ومنة بدر، ودراما تورج محمود جمال، أشعار أحمد خالد، ديكور وملابس عمرو الأشرف، رؤية موسيقية عمر شاهين، إضاءة فوزي المليجي، كيروجراف أيمن مصطفى، مخرج منفذ ياسر عطية ومحمد سليم، وإخراج مازن الغرباوي.