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الطب الشرعي يبرئ الشرطة من قتل عضو الوايت نايتس أمام الزمالك

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الطب الشرعي يبرئ الشرطة من قتل عضو الوايت نايتس أمام الزمالك الطب الشرعي يبرئ الشرطة من قتل عضو الوايت نايتس أمام الزمالك

أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بعضو الوايت نايتس عمرو حسين، أن سبب الوفاة هو طلق ناري حي عيار 9 ملم ولا يمت لقوات الأمن بصلة بحسب تصريحات والد الراحل.

وقال والد اللاعب لـFilGoal.com "أصيب نجلي برصاصة 9 ملم في الصدر وليست ميري، وفقا لما جاء في تقرير الطب الشرعي."

لقي عمرو حسين أحد أفراد مجموعة أولتراس وايت نايتس مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث يوم الخميس الماضي التي اندلعت أمام مقر الزمالك.

وكانت مجموعة وايت نايتس قد أعلنت عزمها على إقامة ما أسمته بـ"الثورة البيضاء" والإطاحة بمجلس ممدوح عباس، وحلمي طولان المدير الفني للزمالك بسبب تردي نتائج الفريق الأبيض.

وتوجهت المجموعة برفقة عدد كبير من مشجعي الزمالك إلى مقر الأبيض في ميت عقبة، وقامت الجماهير بالتوجه لأسوار النادي في محاولة لاقتحامه لإجبار مجلس عباس على الرحيل.

وتعامل أمن النادي والحرس الشخصي لممدوح عباس رئيس الزمالك وقوات الأمن مع الجماهير، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأصيب فرد المجموعة خلال الأحداث وتم نقله إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، قبل أن يتوفى يوم الأثنين.

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