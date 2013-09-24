أوباما:ملتزمون بأمن إسرائيل .. ولن نتجاوز تاريخنا الصعب مع إيران بين ليلة وضحاها

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المؤتمر الذي عُقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، كلنا مؤمنون بأن الأمم المتحدة عنصر مساعد لحل النزاعات الدولية ، وأنها تتعرض لاختبارات وتحديات طوال الوقت.

وعن ما يحدُث في سوريا قال الرئيس الأمريكي أنا هناك إنقسامات طائفية لا سابق لها قد ظهرت في سوريا ، حيث تحولت الثورة إلى حرب أهلية ، وقام حُلفاء الأسد باستغلال هذه النُقطة في صالحهم.

وتابع أوباما ، في أغسطس استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية تجاه المُعارضين وهو ما لا يقبله المُجتمع الدولي ، وأضاف الرئيس الأمريكي أنه من الإهانة لمشروعية الأمم المتحدة أن يوحي أحد أن طرفًا غير النظام السوري قد استخدم الأسلحة الكيميائية .

واستطرد أوباما ، يجب أن يصدر قرار دولي قوي يؤكد على ضرورة التزام الأسد بتعهداته وهي عدم استخدام السلاح الكيماوي وإلا سيواجه عواقب وخيمة.

وأضاف أوباما ، إذا إضطررنا لاستخدام الحل العسكري في سوريا لن نضمن إنه سيُحقق سلامًا دائمًا ، فقد حان الوقت لأن تدرك سوريا ومعها إيران ألا مجال للعودة إلى مرحلة ما قبل إنطلاق الثورة.

وأكد أوباما أن الولايات المُتحدة على استعداد تام لاستخدام كافة الوسائل لتأمين مصالحها بالمنطقة ، حيث إننا لن نقبل بتطوير أو استخدام أسلحة الدمار الشامل لأنها تضُر بأمننا القومي.

وقال أوباما ، لا أعتقد أن التاريخ الصعب من عدم الثقة مع بيننا وبين إيران يمكن تجاوزه بين ليلة وضحاها لكني أعتقد أن اتفاقا حول برنامج إيران النووي يشكل تقدما نحو إعادة بناء الثقة.

وتابع أوباما لا نطمح في تغيير النظام في إيران لكننا نريد تسوية تؤكد سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أوباما ، نؤمن بأن أميركا دولة استثنائية لأنها أبدت استعدادًا للتضحية ليس فقط من أجل مصالحها إنما لصالح الجميع ، حيث إننا نواجه تحديات استخدام العنف داخل الدول وليس فقط بين الدول.

واختتم أوباما أن على المجتمع الدولي أن يكون مستعدًا من الأن للتدخل لحماية حقوق الإنسان داخل الدول، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدًا عن التزامها بأمن إسرائيل الذي يضمن الاستقرار بالشرق الأوسط .