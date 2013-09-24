توفيت صباح اليوم السيدة ناهد كوجك والدة الفنانة نيرمين الفقي، وتعيش الفنانة المصرية أسوأ حالتها النفسية خاصة وإنها كانت متواجدة في أمريكا ولم تستطع توديع والدتها أو حتى حضور مراسم دفنها التي كانت في مقابر الإمام الشافعي.
أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدم من نيرمين بأحر التعازي عسى أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.
نيرمين الفقي لم تتمكن من حضور دفن والدتها
توفيت صباح اليوم السيدة ناهد كوجك والدة الفنانة نيرمين الفقي، وتعيش الفنانة المصرية أسوأ حالتها النفسية خاصة وإنها كانت متواجدة في أمريكا ولم تستطع توديع والدتها أو حتى حضور مراسم دفنها التي كانت في مقابر الإمام الشافعي.
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