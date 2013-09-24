آثار الحكيم تحيي السيسي وتتحفظ على عمرها الحقيقي في بسلا

افتتح بمدينة سلا المجاورة للرباط مهرجان سلا لفيلم المرأة في دورته السابعة ، و الذي بدأ بالترحم على أرواح فنانين و نقاد و إعلاميين غادرونا منهم محمد دهان الناقد المغربي المعروف بكتاباته و آرائه الرصينة في مجال الفن السابع ، و الاعلامي المصري أشرف بيومي الذي توفي بالمغرب أثناء تغطيته لإحدى مهرجانات السينما ، كما قرأت الفاتحة على روح الممثل المغربي العالمي "حميدو" الذي توفي قبل أيام في باريس . و كانت نجمة الافتتاح هي آثار الحكيم التي كرمها المهرجان من خلال تسليم درع لها بعد أن قدمتها كل من المذيعة سناء الزعيم و المذيع محمد عمورة على أنها فنانة كبيرة و مميزة ، كما أدلت في حقها الإعلامية المغربية صباح بنداود شهادة أمام الحضور راسمة مسارها المميز و التزامها العالي بقضايا المجتمع و الوطن ، و حيت آثار من جهتها الحضور و علقت ضاحكة و هي تقول: " في حد يقول عمر امرأة " في إشارة إلى ما كتب على الشاشة في سيرتها الذاتية ، و أقسمت ثلاث مرات " و الله العظيم هذا التاريخ غلط " ، و كان التاريخ يشير إلى أنها من مواليد 58 أي أنها تناهز الخامسة و الخمسين من عمرها ، و عادت آثار في كلمتها إلى تكريم سابق لها في أبريل 2013 بمصر ، حيث عبرت آنذاك أنها غير سعيدة بالتكريم في إشارة إلى صعود نظام مرسي و الحجر الذي صار على الفن باسم الدين، مشيدة اليوم بجو الانفراج في مصر و بدور السيسي ، و المفارقة التي كانت هي أن مقدمة الحفل سناء نادت على وزيرة الأسرة بسيمة الحقاوي لتسلم درع التكريم لآثار الحكيم ، لكن يبدو أن الوزيرة لم تنتظر هذا الموقف الحرج خاصة و أنها تنتمي للحزب الإسلامي المغربي ، و مازالت حساسات سقوط نظام مرسي تلقي بظلالها على كل المتبنيين للتيارات الإسلامية ، و صعدت الوزيرة عنوة و سلمت على آثار ببرود واضح و حتى آثار انسحبت بالهدية لتقف أمام عدسات المصورين ثم دارت وشوشة بين الوزيرة و المقدمة سناء الزعيم و عمورة ، لتتناول الكلمة ، فجاءت كلمة الوزيرة المرتجلة و كأنها رد على آثار، حاولت الوزيرة أن تكون متوازية و رحبت بالضيوف و قالت أن المغرب بلد يعيش بسلام في ظل قيادة الملك محمد السادس لكنها في الأخير أنهت كلماتها بنبرة قوية و هي تقول : " نعم للوطن لا للإقصاء و الأنانية السياسية إلى الجحيم " .