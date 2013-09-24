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المزين جو رعد إلى الغناء بمباركة ماجد المهندس

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المزين جو رعد إلى الغناء بمباركة ماجد المهندس المزين جو رعد إلى الغناء بمباركة ماجد المهندس

يعرض يوم الخميس المقبل الفيديو كليب الخاصّ بأغنية " نظرة منك" للمزين جو رعد حصرياً على كامل قنوات روتانا. وبعد العرض الحصري على روتانا، سيتمّ توزيع هذا الكليب على كامل القنوات التلفزيونية اللبنانية والعربيّة، في أول خطوة لجو مع الغناء، فيما يستعد لإصدار ألبوم غنائي كامل في أوائل الصيف من العام 2014.
تأتي هذه الخطوة بمباركة الفنّان ماجد المهندس، الذي شجّع جو رعد على الإستفادة من هوايته في الغناء، التي يستهلها بأغنية "نظرة منّك " من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان تميم وسنان أكشيل، وتوزيع مدحت خميس،وقد تمّ تسجيلها في أستوديوهات ماجد المهندس في القاهرة، كما تمّ تصويرها في جزر البهاماس، تحت إدارة فريق تصوير أمريكيّ، في طبيعة جزر البهاماس الخلابة، وأصرّ المدير الفنيّ الأمريكيّ على إعتماد لوك خاصّ بجو رعد مستوحى من أجواء هذه الطبيعة الساحرة وخصوصاً لناحية الأزياء التي أتت بألوان مزركشة تشبه طبيعة المكان، وأشرفت على الكليب المخرجة اللبنانيّة ليلى كنعان.
وأشار جو رعد أن هذه التجربة الغنائية ما هي إلاّ هواية، ويتمنّى من الجمهور دعمه وإعطاء رأيه بموضوعية بهذه التجربة، مؤكداً أنّه مستمرّ في مهنته كمزيّن ويعمل بجدّ على تطوير مؤسّسته وإنتشارها من خلال إفتتاح فروع لها في العالم العربي.

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سيدتي