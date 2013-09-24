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إخوانى سابق يطالب لجنة الخمسين بعلمانية الدولة

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إخوانى سابق يطالب لجنة الخمسين بعلمانية الدولة إخوانى سابق يطالب لجنة الخمسين بعلمانية الدولة

طالب عبد الجليل الشرنوبى، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين بأن تكون جمهورية علمانية نظامها ديمقراطى وإسلامية تشريعيا، كما طالب الشر نوبى بخضوع المؤسسات الدينية لنص القانون.

وقد طالب شباب الثورة بالنص على مدنية الدولة فى الدستور الجديد، وذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعى برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة.

كما طالب بعض شباب الثورة، وممثلى منظمات المرأة بضرورة وجود" كوتة" للمرأة بالبرلمان
> وأن لجنة الحقوق والحريات، تنتهى من مواده باب الحقوق والحريات نهاية الأسبوع الحالى تمهيدا لإرسالها بشكل نهائى للجنة الصياغة حيث تم إرسال حوالى نصف المواد بداية الأسبوع الحالى.

وبدأت لجنة نظام الحكم فى مناقشة مواد الإدارة المحلية وشهد الاجتماع توافقا حول ضرورة تطبيق اللامركزية، بشكل مباشر وليس من خلال نص انتقالى كما كان فى دستور 2012.

وطالب بعض أعضاء اللجنة بضرورة النص على انتخاب المحافظين فى الدستور الحالى، وهو ما ثار حوله خلاف داخل اللجنة حيث طالب بعض أعضاء لجنة نظام الحكم فى اجتماعها أمس بتأجيل انتخاب المحافظين لمرحلة لاحقة.

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مصر 365

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