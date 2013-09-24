حمزاوى يودع والدته وسط حضور رموز سياسية وفنية

ودع الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، والدته بعد تشييع جنازتها من أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط مشهد ملىء بالحزن والبكاء.

وجاء ذلك وسط حضور كل من الفنانة بسمة زوجة حمزاوى، الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وجورج إسحاق، والكاتب عبد الرحمن يوسف، والدكتور محمد عبد المنعم الصاوى، وعدد من الشخصيات السياسية والرموز الوطنية والفنانين.

وحاول أصدقاء الدكتور عمرو حمزاوى تهدئة ومحاولة إقناعه بعدم استقلال السيارة التى ودع فيها جثمان المفقودة لكنه أصر على الركوب فى نفس السيارة، حيث تنتقل بعد ذلك إلى مدافن العائلة بـ6 أكتوبر.

يذكر أن عزاء والدة عمرو حمزاوى سيكون يوم الخميس المقبل فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاة العشاء.



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