زويل يهنئ مدير مركز الفوتونات الذكية بجائزة الدولة فى العلوم الهندسية

أرسل الدكتور أحمد زويل، رئيس المجلس الاستشارى الأعلى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشروع مصر القومى للنهضة العلمية، تهنئة خاصة للعالم الدكتور صلاح عباية، مدير مركز الفوتونات الذكية بالمدينة، والأستاذ بجامعة زويل، بمناسبة حصوله على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الهندسية والممنوحة من وزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى، وهى جائزة واحدة تقدم لأحد العلماء تقديرًا لجهوده وإنتاجه العلمى الهادف لخدمة المجتمع، وكذا عن مجمل أبحاثه المنشورة فى المجلات والدوريات العالمية وتشهد منافسة قوية بين المتقدمين طبقًا للمعايير العالمية.

د. زويل أشار فى برقيته للدكتور عباية إلى أن الشعب المصرى ينتظر الكثير وأعرب عن تقديره لمجهوده وزملائه وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف من مدينة زويل التى تسعى إلى نهضة علمية ومعرفية تعود بالخير على الاقتصاد والإنتاج القومى وتوفر حياة كريمة للشعب المصري.

يذكر أن الباحثين بمدينة زويل نشروا حتى الآن 33 بحثًا فى الدوريات العالمية وشاركوا فى 22 مؤتمرًا دوليًا محكمًا لعرض نتائج بحوثهم المرتبطة جميعها بالمجتمع المصرى، وتهدف إلى إيجاد حلول لمشكلاته من المياه والصحة والطاقة حتى الفضاء.