"الأطباء" تحذر أعضاءها من النصب باسم شركات التسويق العقارى

حذرت النقابة العامة للأطباء أعضاءها من التعامل مع شركات التسويق العقارى والتى تدعى وجود علاقة وتنسيق مع النقابة لبيع الوحدات السكنية.

وقال د. صلاح الدسوقى، أمين صندوق النقابة فى بيان له اليوم، إن النقابة دائماً ما تعلن عن مشروعات الإسكان أو المعارض التى تنظمها وتكون طرف فيها على الموقع الإلكترونى الخاص بالنقابة أو فى الصحف الرسمية.

وأوضح أن التعامل يكون بتواصل الأطباء مع لجان النقابة وبمقرها ونفى اتفاق النقابة مع أى جهات تسويق عقارى أو بيع سلع بعد الانتهاء من المعرض الذى نظمته النقابة فى شهر مايو الماضى.

وشدد على ضرورة تواصل الأطباء مباشرة مع النقابة فى هذا الصدد حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال من عديمى الضمير.