الحصوات المرارية تنتشر بين الأطفال نتيجة الجفاف الشديد

قال الدكتور أحمد مدحت أستاذ جراحة الأطفال بجامعة عين شمس، إن جراحة الأطفال تحتاج لفريق عمل من الأطباء لديهم خبرة كافية فى جراحة الأطفال لأنهم أكثر حساسية وأى خطأ يحدث مشكلة، لافتا أن قسم جراحة الأطفال ينقسم إلى قسمين وهما جراحة المواليد من عمر شهر وحتى سنة سنة وهم من يوجد عندهم عيوب خلقية، أما جراحة الكبار يكون سن الأطفال من 5:6 سنين ويوجد لديهم انسداد فى مجرى البول والتهابات فى الزائدة والخصية المعلقة.

أوضح الطبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك الكثير من حالات الأطفال التى ظهرت مؤخرا بكثرة وتستدعى إجراء عمليات جراحية وهى الحصوات المرارية فى الأطفال نتيجة للجفاف الشديد، لافتا أن أيضا إصابة الأطفال بالتيفود من سن 4:5 سنين تسبب حصوات بالمرارة.

وأضاف الطبيب أن من الحالات المنتشرة بين الأطفال وتستدعى عمليات جراحية وجود عيوب خلقية فى مجرى البول، مشيرا أن هناك حالات لم تستلزم الجراحة وتعالج بالأدوية وهى وجود الماء على الخصية والحبل السرى.

وأشار أن من الأمراض الوراثية المنتشرة أيضا وتجرى لها عمليات جراحية مرض هيرش سبرنج وهو نقص الأعصاب فى أجزاء مختلفة وأمراض الدم كأنيميا البحر المتوسط.