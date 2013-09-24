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مستشفى 57357 يمنح درع التكريم للمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية

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مستشفى 57357 يمنح درع التكريم للمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية مستشفى 57357 يمنح درع التكريم للمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية

كرمت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال"57357" المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية"، حيث منحته درع التكريم والتميز، لجهوده العظيمة، ودعمه الكامل للمشاريع الخيرية التنموية التى لها بالغ الأثر فى الدور الاجتماعى التنموى المصرى، خاصة مستشفى 57357 وفى دفع عملية التنمية.

وقام خالد عبدالله، مدير العلاقات الخارجية والعربية بالمستشفى بتسليم إسماعيل عبدالله الكندرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة درع التكريم والتميز.

وأكد هشام عبد السلام، المسئول الإعلامى لمستشفى 57357- فى تصريح له "اليوم"- أن الكويت، حكومة وشعبا، تعتبر العمل الخيرى من أهم الركائز الحضارية لها، حيث سعت منذ إنشاء "بيت الزكاة الكويتى" عام 1982 الذى يؤدى دورا حيويا فى مجال العمل الخيرى، إلى تحقيق مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعى فى المجال الخيرى، والحرص على التميز فى خدمة فريضة الزكاة داخل الكويت وخارجها من خلال تنميتها، وانفاقها فى مصاريفها الشرعية بأعلى مستوى من الكفاءة، وبما يتوافق مع القواعد الشرعية.

وأضاف، أن بيت الزكاة قام بإنشاء المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية ليكون ممثلا له فى ، وصاحب الدور الإيجابى فى تنفيذ المشاريع الخيرية التنموية، على أرض الكنانة مصر إذ يقدم "المكتب الكويتى" المساعدة، والدعم المستمر لمستشفى 57357 ومشاريعه المستقبلية لضمان استمرارية تقديم المزيد من الرعاية اللازمة لمرضى السرطان، وتوفير كل السبل لتخفيف آلامهم ومعاناتهم.

وأشار إلى أن هذا الدعم خير دليل على عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين الشعبين المصرى والكويتى، موضحا، أن هذا الدعم له دور مؤثر فى تقديم المزيد من الرعاية الصحية للأطفال المرضى بالمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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مصر 365

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