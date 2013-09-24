مسلحون يختطفون حافلتى ركاب شمال سوريا

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن مسحلين اختطفوا حافلتى ركاب، فى الطريق من نبل والزهراء شمال حلب إلى إدلب بشمال سوريا فيما أعلنت مجموعة من الفصائل التابعة للجيش الحر معركة " النهروان " فى حلب وريفها ضد عناصر الدولة الإسلامية فى العراق والشام.

وذكرت القناة أن اشتباكات تجرى منذ حاليا فى الجهة الشرقية لريف دمشق بين الجيش السورى ومسلحى المعارضة مع استمرار القصف المدفعى لمواقع المعارضة، كما تم تسجيل اشتباكات متقطعة وقعت فى منطقة الزبدانى وبلودان غربى ريف دمشق.

وأشارت (روسيا اليوم) إلى أن محيط عفرين بريف حلب شهد أيضا اشتباكات بين مسلحى "الدولة الإسلامية" ووحدات الحماية الكردية.

وذكرت تقارير صادرة عن المعارضة السورية أن مجموعة من الفصائل التابعة للجيش الحر، أعلنت بدء معركة "النهروان" فى حلب وريفها ضد (داعش).