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ثلاثة لاجئين سوريين تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر بمخيم الزعترى

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ثلاثة لاجئين سوريين تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر بمخيم الزعترى ثلاثة لاجئين سوريين تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر بمخيم الزعترى

أفاد مصدر أمنى أردنى، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة سوريين بمخيم الزعترى للاجئين السوريين شمال الأردن قاموا بالتناوب على اغتصاب فتاة سورية قاصر فى الـ14 من عمرها.

وقال مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين، العميد وضاح الحمود لوكالة "فرانس برس": "إن رجال الأمن اعتقلوا لاجئا سوريا كان بين ثلاثة لاجئين فى مخيم الزعترى (85 كلم شمال شرق عمان) تناوبوا أمس الاثنين على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما".

وأضاف أن مدعى عام المفرق (شمال) قرر توقيف اللاجئ فيما فتح تحقيق بالحادث والبحث جار عن شريكيه فى الجريمة. وأشار إلى أن الفتاة تم تحويلها إلى مديرية حماية الأسرة لمتابعتها ومعاينتها نفسيا وجسديا.

وبحسب الحمود فإن هذه الحادثة ترفع عدد الاعتداءات الجنسية المختلفة ضد نساء وأطفال بمخيم الزعترى هذا العام إلى 10. ويقول الأردن إنه يستضيف نحو 580 ألف لاجئ سورى منذ اندلاع الأزمة فى مارس 2011، بينهم نحو 120 ألفا بمخيم الزعترى نصفهم من الأطفال.

وكان تقرير للمفوضية العليا لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، تحدث مطلع أغسطس الماضى عن مخاطر يواجهها اللاجئون السوريون خارج بلدهم من تجنيد الأطفال للقتال والعنف الجنسى والاستغلال كعمالة.

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مصر 365