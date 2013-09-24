البرلمان العربى يدين الاعتداءات الإرهابية التى يتعرض لها الشعب العراقى

أدان البرلمان العربى بشدة الاعتداءات الإرهابية اليومية التى يتعرض لها الشعب العراقى، معربا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء فى المدن العراقية المختلفة.

كما استنكر البرلمان العربى فى بيان له اليوم، الثلاثاء، ما وصفها بعملية التهجير التى يتعرض لها الشعب العراقى، مبديا تعاطفه العميق مع أُسر هؤلاء الضحايا، ومعبرا عن مواساته لهم والوقوف إلى جانب الشعب العراقى فى مواجهة قوى التطرف والإرهاب الأعمى بكل أشكاله ومن أى جهة كانت التى لا تميز فى هوية ضحاياها، والتى تهدف إلى إثارة الفتنة وإشعال الصراعات الدموية.

ودعا البرلمان العربى العراقيين كافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف ودعم المؤسسات الدستورية للنهوض بواجباتها فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع هذا البلد العربى الشقيق، والمضى قدما فى مسيرة المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية وبناء العراق وإعماره.