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"داغر" بدلا من "عبدالقادر" في "الخمسين".. ومنح اسم "فراج" وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

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"داغر" بدلا من "عبدالقادر" في "الخمسين".. ومنح اسم "فراج" وسام الجمهورية من الطبقة الثانية "داغر" بدلا من "عبدالقادر" في "الخمسين".. ومنح اسم "فراج" وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

كتب : أحمد البهنساوي منذ 24 دقيقة

أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بضم "رفعت محمد جودة يوسف داغر"، إلى "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، ليكون ممثلاً عن اتحاد نقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها، بناءً على ترشيح النقابة العامة للفلاحين، خلفاً للراحل محمد أحمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، والذي لقي مصرعه قبل أيام في حادث منذ أيام.

كما أصدر الرئيس، قرارًا جمهوريًا بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد اللواء نبيل عبدالمنعم فراج مسعود، مساعد مدير أمن الجيزة، والذي استشهد الأسبوع الماضي أثناء الحملات الأمنية على منطقة كرداسة.

كان الرئيس منصور، أصدر قراراً جمهوريا أول بترقية الشهيد إلى رتبة مساعد لوزير الداخلية.

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