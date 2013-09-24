القبض على أمين "الحرية والعدالة" برشيد بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعة محظورة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 19 دقيقة

تمكنت مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد حبيب مدير الأمن، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز رشيد، من القبض على سامي السيد الشيخ، أمين حزب الحرية والعدالة برشيد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 12074/120/2013 جنايات قسم دمنهور بتهمة التحريض على العنف، وإحراق وتخريب منشآت عامة وشرطية وإمدادهم بالأموال.

كان ضباط المباحث برشيد ألقوا القبض على أسامة نجل أمين حزب الحرية والعدالة برشيد، الأربعاء الماضي، وحرر ضده المحضر رقم 4104 لسنة 2013 إداري رشيد، ووجهت له النيابة تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.