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"اتحاد العمال" يعقد مؤتمرًا للمرأة العاملة لبحث أحقيتها في الممارسة السياسية

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"اتحاد العمال" يعقد مؤتمرًا للمرأة العاملة لبحث أحقيتها في الممارسة السياسية "اتحاد العمال" يعقد مؤتمرًا للمرأة العاملة لبحث أحقيتها في الممارسة السياسية

كتب : أحمد محمد منذ 13 دقيقة

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال ، برئاسة الأستاذ عبدالفتاح إبراهيم، يوم الخميس المقبل، المؤتمر الأول للمرأة العاملة بمشاركة المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس، لبحث دور المرأة العاملة في المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت سحر عثمان، سكرتير المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال، إن المؤتمر سيناقش أوراق عمل حول أحقية عاملات مصر اللاتي تمثل 40% من قوة العمل التي تقدر بنحو 25 مليون، في المشاركة السياسية وإبداء الرأي في مواد الدستور وأحقيتهن في التمثيل داخل المجالس النيابية والشعبية المنتخبة دون تمييز وتعميق دورهن الاجتماعي وأنشطة خدمة المجتمع.

وأشارت سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال إلى أن المؤتمر سيبحث التشريعات الخاصة بعمل المرأة وتوفير العمل اللائق لها وفقًا لما نصت عليه التشريعات الوطنية واتفاقيات العمل الدولية، حيث وجهت الدعوة للحضور لجميع الجهات المعنية بقضايا المرأة إلى جانب سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية المؤقت لشؤون المرأة، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

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