ضبط بندقية خرطوش مع متهم مطلوب في 12 قضية بالعلمين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي من ضبط جمعه ع . ع . ع ( 40 سنة ) عاطل ومقيم العلمين وصادر له قرارات ضبط وإحضار في قضية رقم 365/2013 جنايات العلمين حيازة سلاح ناري وعدد 12 قضية متنوعة ما بين استيلاء على أراضى زراعيه وبلطجة وترويع المواطنين والمشهور عنه أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

فيما تم ضبطه أثناء قيادته السيارة رقم 4286 و أ بدون مستندات وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش بروحين عيار 12 تحمل رقم 2247 وعدد 193طلقة ناريه خاصة برشاش متعدد .

جاري رفع بصمتي الشاسية والموتور لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .