روسيا: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا لا تسير بسلاسة

كتب : رويترز منذ 56 دقيقة

قال دبلوماسي روسي كبير اليوم إن المحادثات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الصراع في سوريا لا تسير بسلاسة شديدة، وإن موسكو تخشى أن يكون العمل العسكري ضد دمشق تم إرجاؤه فحسب.

وأوضح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أمام البرلمان، أنه "من اللازم للأسف الإشارة إلى أن الأمور لا تسير بسلالة شديدة في الاتصالات مع الأمريكيين (...) إنهم لا يسيرون في الاتجاه الذي ينبغي عليهم السير فيه".

وذكر ريابكوف أن المسؤولين الأمريكيين "يقولون دائما إن خطط معاقبة دمشق ما زالت قائمة. نستخلص استنتاجات معينة من ذلك، ونفترض أن التلويح بالهجوم في انتهاك للقانون الدولي يظل مؤجلا فحسب حتى الآن، وليس مستبعدا تماما".