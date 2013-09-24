الصانع: خطة خماسية لتطوير الخدمات والارتقاء بأداء البلدية

بداح العنزي

أكد مرشح المجلس البلدي 2013 في الدائرة الثالثة (الفيحاء ) فهد عبدالعزيز الصانع ان لديه خطة متكاملة للنهوض بالشأن المحلي وتساهم في القضاء على الإشكاليات التي يعاني منها المواطن والبلدية، لافتا الى انها قائمة على خمسة محاور رئيسية ستساهم في تطوير الأداء في البلدية وسرعة إنجاز مصالح المواطن.

وقال الصانع خلال اللقاء الشعبي الذي أقامه مساء اول من امس في افتتاح مقره الانتخابي بكيفان بحضور جمع كبير من أبناء الدائرة ان هذه المحاور تتضمن العديد من الحلول غير التقليدية التي ستساهم في القضاء على السلبيات وعلاج الترهل الذي يعاني منه القطاع الخدمي عبر التأكيد على أهمية المجلس البلدي في الدولة والمجتمع.

وأضاف فهد الصانع أن في مقدمة هذه المحاور محور القضية الإسكانية، حيث تجاوز عدد الطلبات الإسكانية ما يزيد على 106 آلاف طلب لم تر النور حتى الآن، لافتا الى انه لطالما تعذرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعدم توافر الأراضي خاصة مع عدم تجاوب العديد من الجهات مما يجعلنا نستشعر بأننا نتحدث عن دولة مستقلة ليس لها صلة بالجهات الأخرى، مما يؤكد ان الحكومة غير جادة في حل المشكلة وليس لديها تصور واضح تلتزم به أمام المواطنين.

وزاد: ان المجلس البلدي قام بتخصيص ما يقارب 188 ألف وحدة سكنية في كل من شمال الصبية (52 ألف وحدة)، شمال المطلاع (52 الف وحدة)، غرب الجليب (4500 وحدة)، صباح الأحمد (11 ألف وحدة)، والخيران (35 ألف وحدة)، بالإضافة إلى الوفرة وأبوحليفة وغيرها دون أي عوائق من أحد ورغم ذلك لا احد يعرف ما عذر الحكومة في سرعة التنفيذ.

وقال الصانع ان المحور الثاني في برنامجه التطويري يقوم على تطوير آلية العمل في البلدية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في البلدية بتفعيل البلدية الذكية، وشدد على ضرورة تعديل القانون رقم 5/2005 عبر الفصل المالي والإداري بين الجهاز التنفيذي والتشريعي.

أما المحور الثالث فيكمن في تفعيل القوانين الحالية وتطبيقها بصرامة على الجميع وفي مقدمتها الرقابة على الغذاء من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للغذاء مما يساهم في تشديد الرقابة والتأكد من سلامة كل ما يباع في الأسواق للقضاء على مافيا الأغذية الفاسدة.

ويقوم المحور الرابع على سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تطوير البنية التحتية والمرافق وكذلك البنية العمرانية ومد الجسور والطرق والانفاق وتطوير المظهر الجمالي في المحافظات الست وخاصة الدائرة الثالثة.