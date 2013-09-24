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مصرع طالب بالمنيا صعقًا بالكهرباء

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مصرع طالب بالمنيا صعقًا بالكهرباء مصرع طالب بالمنيا صعقًا بالكهرباء

أرشيفية – جثة

لقي طالب مصرعه أثناء إنارة لمبة كهرباء بغرفته حينما حاول تركيبها فصعقه ماس كهربائي فلقي مصرعه في الحال .

كان اللواء اسامه متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء سمير سالم حكمدار الشمال بوصول طالب الي مستشفي بني مزار العام جثة هامدة ، وتبين من تحريات البحث الجنائي التي اجراها المقدم عصام ابو الفضل تحت اشراف العميدين هشام نصر مدير البحث الجنائي وعبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائي ان المجني عليه يدعي “محمد بدر ابراهيم” 16 سنه طالب ومقيم بقريه الشيخ فضل بمركز بني مزار وان سبب الوفاه صعقه بالكهرباء اثناء تركيبه لمبه بغرفته ، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق .

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