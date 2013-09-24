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العناية الإلهية تنقذ أستاذًا بجامعة الزقازيق من القتل أثناء صرف راتبه

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العناية الإلهية تنقذ أستاذًا بجامعة الزقازيق من القتل أثناء صرف راتبه العناية الإلهية تنقذ أستاذًا بجامعة الزقازيق من القتل أثناء صرف راتبه

مديرية أمن الشرقية

تمكن مساعد شرطة سرى “خالد عبدالله عبد الحميد” من قوة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، من ضبط “السيد عبدالله عزوز سيد أحمد” 38 سنه عاطل، و مقيم بالصيادين قسم ثان الزقازيق.

و ذلك حال قيامه بالشروع فى سرقة الدكتور “محمد عرابى محمد عرابى” استاذ بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، أثناء قيامه بصرف راتبه من ماكينة الصراف الألى بميدان الصاغة، و حاول المتهم سرقته تحت تهديد سلاح أبيض “مطواه”.

جاء ذلك اثناء تواجد المساعد السرى بالقرب من مكان الواقعه، ولبى نداء إستغاثة المجنى عليه وإستطاع القبض على المتهم وبحوزته مبلغ مالى وقدره “1800″ جنية ، ومطواه قرن غزال، وعدد 2 شريط من عقار الترمادول المخدر.

و بالكشف عن المتهم تبين سابقة إتهامه فى عدد 12 قضية سرقات متنوعه وسلاح ومخدرات، ومطلوب فى عدد 4 قضايا سرقات متنوعه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15824 جنح قسم ثانى 2013 م العامة.

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