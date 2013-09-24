أمن مطروح يضبط سيارة مسروقة من القاهرة قبل 4 سنوات

أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الحمام من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة سوزوكى فيتارا موديل 2002 زيتي اللون قيادة إسماعيل م . و . ع (23 سنة ) عامل زراعي مقيم الضبعة مطروح

وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور تبين أن السيارة تحمل شاسيه رقم 101364 موتور رقم 156451 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 3451 س ا ومبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم الدقي بأمن الجيزة بتاريخ 10/9/2009 عن بلاغ محمد مجدي محمد محمد .

بسؤال قائد السيارة عن مصدر تحصله عليها قرر أنه قام بشرائها بمبلغ 13500 جنيه من أحد الأشخاص ويدعى مصطفى س مقيم مدينة الضبعه ونفى علمه أن السيارة مبلغ بسرقتها .

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة