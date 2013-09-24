مقتل شرطي في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

تلقي اللواء “أسامة متولي” مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز ملوي، بوصول “وائل محمود محمد” 27 سنه رقيب شرطة سري بمركز شرطة أبوقرقاص، و مقيم بقرية قلندول، الي المستشفي الجامعي مصاباً بطلق ناري بالبطن والجانب الايسر وتوفي أثناء إسعافه.

بالانتقال وسؤال أهليته أتهموا “سعد.ع.ا.ص”، و نجله “أيمن” بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي لسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، و تحرر المحضر رقم 4878 إداري مركز شرطة ملوي، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.