بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم البطاقة الصحية لغير المواطنين

تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2013 في شأن رسوم البطاقة الصحية والخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وبموجب القرار في شأن رسوم البطاقة الصحية والخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين تم تحديد رسوم إصدار وتجديد البطاقة الصحية لغير المواطنين بقيمة 500 درهم سنويا لجميع الفئات العمرية .



> ويستوفى القرار رسم إصدار بدل فاقد البطاقة الصحية لغير المواطنين بقيمة 300 درهم حيث قررت وزارة الصحة تحديد تاريخ 30 من سبتمبر الجاري بداية تنفيذ هذا القرار .



> ووفقا للقرار تستوفى الرسوم على الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية و المستشفيات العامة و التخصصية لغير المواطنين الحاصلين على البطاقة الصحية وتضاعف هذه الرسوم لغير حاملي البطاقة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة بنسبة 100 بالمائة .

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