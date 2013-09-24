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جامعة عين شمس: تحويل طلاب الإخوان لـ"التأديب" لاقتحامهم كلية الزراعة

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جامعة عين شمس: تحويل طلاب الإخوان لـ"التأديب" لاقتحامهم كلية الزراعة جامعة عين شمس: تحويل طلاب الإخوان لـ"التأديب" لاقتحامهم كلية الزراعة

أكد الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس، أنه تم حصر أسماء عدد من طلاب جماعة الإخوان الذين اقتحموا بوابة كلية الزراعة صباح اليوم لتنظيم مسيرة داخل الكلية، تمهيداً لتحويلهم للتحقيق، لأن معظم المشاركين فى المظاهرة من خارج الكلية.

وأضاف الطوخى فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أنه سيتم تحويل أيضاً أفراد الأمن المسئولين عن تأمين البوابة الرئيسية للكلية لتهاونهم فى غلق البوابات قبل دخول المسيرة فجأة، لافتاً إلى أن أمن الجامعة ليس فى إمكانه سوى غلق البوابات لمنع دخول أى من الخارجين على القانون وسط هذه المسيرات، قائلاً: "إحنا جبنا آخرنا وحتى لو الأمن قفل البوابات ممكن يكسروها وبرده مفيش حاجة فى إيدينا نعملها".

وأوضح الطوخى، أنه سيتم تعزيز أعداد أفراد الأمن على بوابات الحرم الجامعى بدءا من الغد تحسباً لتكرار هذه المحاولات وخوفا من اندساس البلطجية وسط مسيرات الطلاب.

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