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لجنة قانونية لتمليك مساكن النوبيين بمدينة أسوان

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لجنة قانونية لتمليك مساكن النوبيين بمدينة أسوان لجنة قانونية لتمليك مساكن النوبيين بمدينة أسوان

صرح محافظ أسوان، مصطفى يسرى، خلال لقائه اليوم مع وفد من الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية بأسوان، بأنه بناءً على مطلب الاتحاد النوعى سيتم تشكيل لجنة قانونية لسرعة إنهاء إجراءات تمليك الأراضى المقامة عليها مساكن أهالى النوبة بمدينة أسوان، والذين تم تهجيرهم فى الفترة من 1902 إلى 1933، بسبب بناء وتعلية خزان أسوان، خاصة أنه سيستفيد من ذلك حوالى 6 آلاف أسرة نوبية، مما يساهم فى تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لها.

وتابع، أن وزير الإسكان وافق على البدء فى المرحلة الثانية بتكلفة 180 مليون جنيه من محطة جبل شيشة، ليصل إجمالى طاقة المرحلتين إلى 1600 لتر / ثانية، وهو الذى سينهى تماماً على أى شكاوى من ضعف المياه، خاصة أنه سيتم مد خط 500 ملى من المرحلة الثانية إلى الصداقة الجديدة والمناطق المرتفعة فى الناصرية وخور عواضة.

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