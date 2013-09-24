العثور علي جثة سائق مذبوحة بالمنيا

عثر اهالي عزبة القرادحي بالمنيا، علي جثة سائق ملقاه بطريق السيارات ومذبوحه، و تكثف ادارة البحث الجنائي جهودها لضبط المتهمين.

تلقي اللواء “إسامة متولي” مدير امن المنيا إخطارا من مأمور مركز المنيا، يفيد العثور علي جثة قتيل بطريق القرداحي شرق النيل بمدينة المنيا، بالانتقال والفحص تبين أنها لشاب يدعي “محمود مختار ناجي” 29 سنة سائق تاكس وبها ذبح بالرقبه.

و من التحريات تبين أن مجهولون إصطحبوا المجني عليه بسيارته الأجرة لتوصيله إحدي المناطق شرق النيل وعقب ذلك قاموا بذبحه والقائه واستولوا علي السيارة ولاذوا بالفرار.

تم نقل الجثة الي ثلاجة مستشفي المنيا العام، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي للتحري حول الواقعة وسرعة ضبط الجناة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.