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بيبي الإيطالي > بيبي البرتغالي

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بيبي الإيطالي > بيبي البرتغالي بيبي الإيطالي > بيبي البرتغالي

أظهرت مباراة ريال مدريد وخيتافي مدى التطور الذي وصل إليه بيبي مدافع الملكي تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي الذي تولى تدريب ريال هذا الصيف، يبدو أنه نقل اللمسة الدفاعية الإيطالية للمدافع البرتغالي.

ونشرت صحيفة "ماركا" المدريدية تقريرا عن أداء بيبي بعد رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق الملكي، والذي كان المدافع البرتغالي حبيسا لمقاعد البدلاء في أواخر عهده.

وأظهرت المباريات السابقة أن بيبي بدأ في استعادة مستواه المعهود، وأصبح أكثر قوة وفعالية وانتشارا في الخط الخلفي للملكي.

بيبي لعب دورا دفاعيا كبيرا في مواجهتي جالاتاسراي وخيتافي، بل أن هدفه في مرمى الأخير أعاد الملكي للمباراة مهيأ تحقيق فوز كبير.

أنشيلوتي كان سعيدا بأداء بيبي في المباراتين الأخيرتين، وهنأه على مستواه.

فبيبي كان مسؤولا عن مراقبة ديدييه دروجبا أمام جالاتاسراي ونجح في إبعاد خطورة المهاجم الإيفواري عن مرمى الملكي، حتى استبدل بين شوطي المباراة للإصابة لينتصر الملكي 6-1.

وفي مواجهة خيتافي، كان بيبي غير محظوظا بعدما اصطدمت تسديدة لافيتا بقدمه وسكنت شباك الميرنجي.

إلا أنه أصلح خطأه سريعا وسجل هدف التعادل.

والآن سيكون على بيبي أن يقنع أنشيلوتي بمواصلة الاعتماد عليه أساسيا بعد عودة الشاب رفائيل فاران من الإصابة.

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