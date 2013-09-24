بالصور.. مغادرة حجاج القرعة بمطروح إلى مطار برج العرب

غادر حجاج القرعة بمحافظة مطروح إلى مطار برج العرب بالإسكندرية على متن 3 أتوبيسات خصصتها المحافظة بالمجان لنقلهم إلى المطار ومنه إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

وكان فى ودعاهم اللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، وذلك أثناء استقلالهم الأتوبيسات من محيط مبنى المحافظة بحضور عدد من أهالى الحجاج وقيادات مديرية الأمن.

وكان محافظ مطروح قد قرر تسيير عدد 3 أتوبيسات لنقل حجاج مطروح على نفقة المحافظة والبالغ عددهم 128 حاجا إلى مطار برج العرب للتخفيف عنهم كما يرافقهم مندوب من مديرية الأمن لإنهاء إجراءات سفرهم من مطار برج العرب.