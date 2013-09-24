مكتبة الإسكندرية تكرم الحاصلين على جوائز الدولة من مبدعى المحافظة

أقامت مكتبة الإسكندرية أمس احتفالا لأربعة من كتاب المحافظة المبدعين الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وصولاً لأعلى جائزة وهى جائزة النيل، وذلك بعدة مجالات مختلفة، ومنها فى فرع الآداب، ديوان الشعر، الترجمة، والعلوم الاجتماعية، وهى سابقة تعد الأولى للإسكندرية.

بدأت الندوة بتقديم الأستاذ "منير عتيبة" لأربعة من المبدعين السكندريين الحاصلين على الجوائز وهم، "د. مصطفى العبادى"، أستاذ التاريخ اليونانى والرومانى وعضو رئيسى فى مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية الجديدة والحاصل على أرفع جائزة تقدمها الدولة وهى جائزة النيل على مجمل أعماله فى فرع العلوم الاجتماعية، والأستاذ "سعيد سالم" الذى قال عنه الأديب "يوسف إدريس" بأنه عاصفة أدبية، وهو مهندس الرواية المصرية، بالإضافة إلى أعماله الإذاعية والتليفزيونية المتميزة، والحاصل على الجائزة التقديرية فى الآداب، والأستاذ "رجب سعد السيد"، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة، لترجمته كتاب "تبعات المستقبل" لمؤلف أمريكي، والأستاذ "مفرح كريم" الشاعر والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية عن ديوان "اسطار البحر"، وهو من أهم شعراء جيل السبعينيات المجددين فى الشعر العربى.

وحضر الندوة د.يحيى حليم زكى، مستشار مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن د. إسماعيل سراج الدين لسفره اضطراريا إلى القاهرة لأداء بعض الأعمال، وأيضا حضر العديد من الشعراء والأدباء السكندريين، العديد من الجهات الإعلامية، ثم ألقى كل من المبدعين الكرام كلمة على جمهور الحضور.

وفى نهاية الندوة تلقى المبدعون الأربعة العديد من التهانى المقدمة من السادة الحضور، وتم توزيع جوائز المكتبة.

>