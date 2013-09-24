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ليلى غفران تعود للغناء متّشحة بالسواد

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ليلى غفران تعود للغناء متّشحة بالسواد ليلى غفران تعود للغناء متّشحة بالسواد

عادت المطربة ليلى غفران إلى الساحة الفنيّة بعد فترة غياب طويلة، حيث أطلقت على موقع شركة "عالم الفن" كليبها الجديد الذى يحمل عنوان "طال غيابك" كلمات "محمد نصار" ولحن كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج جميل جميل المغازي.
وقد صرّح على عبد الفتاح المستشار الإعلامي لشركة "مزيكا" أن تصوير الكليب تم في ستوديو خاص في المريوطية واستغرق يومين، ودارت فكرته فى إطار حالة من الشجن والألم والإغتراب حول غياب الحبيب أو القريب أو الصديق ، وظهرت ليلى مرتدية فستانا أسود وتحمل الورود فى يدها فى مشاهد تعبر عن افتقادها شخصاً ما في حياتها
الكليب تكلف حوالى 45 ألف دولار وسيعرض حصرياً على قنوات "مزيكا" ابتداء من الخميس القادم.

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