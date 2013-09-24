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Winfrey تتعرض لإنهيار عصبي

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Winfrey تتعرض لإنهيار عصبي Winfrey تتعرض لإنهيار عصبي

كشفت الإعلامية الامريكية Oprah Winfrey أنها تعرضت لإنهيار عصبي خلال الفترة الماضية أثناء إشرافها على شبكتها التلفزيونية، وتصوير فيلمها (كبير الخدم).

واشارت Winfrey في حديث صحفي انها أدركت العام الماضي، أنها لو لم تهدأ فإنها ستصبح فى مأزق خطير وكانت في هذا الوقت تشرف على شبكتها التليفزيونية التي كانت تكافح في هذا الوقت، وكانت تصور فيلمها "كبير الخدم"، مما عرضها لضغوط شديدة".

أضافت إلى أنها عندما كانت تجري مقابلة مع المخرج Jason Russell العام الماضي، وتحدث فيها عن الانهيار الذي أصابه لدرجة انه جرى عارياَ في شوارع سان ديجيو، كانت تستمع إلى الأعراض التي يتحدث عنها وتقول لنفسها "ألا يبدو هذا مألوفا جدا لي".

ووصفت Oprah هذه الاعراض قائلة: "في البداية تكون مجرد نوع من التخدير والانتقال من شيء إلى آخر إلى ثالث وهكذا، وعندما أدركت هذا فكرت أنه لو لم اهدأ سأكون في مأزق خطير، ونجحت في استعادة السيطرة على نفسي".

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سيدتي