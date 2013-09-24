سعاد عبد الله تبدأ تصوير "الواجهة"

دارت كاميرا المخرج سائد الهواري لتصوير أحدث أعمال الفنانة القديرة سعاد عبداللة بعنوان "الواجهة" من تأليف الفنانة الكاتبة اسمهان توفيق واخراج سائد الهواري.

وأكّدت الفنّانة القديرة سعاد عبدالله أنّ العمل يمثل تجربة درامية عالية الخصوصيّة، تذهب لتسليط الضوء على جملة من القضايا الاجتماعية واثارها السلبية المترتبة. أمّا العمل فسيعرض مع بداية العام المقبل .

وأشارت إلى أهمية فتح أبواب التعاون مع عدد من الكوادر الفنية المتميزة، مشيرة إلى تجربة التعاون مع المخرج سائد الهواري، الذي استطاع أن يحقّق حضوره وبصمتة الفنيّة .

وأكدت أنّ هذا التعاون من شأنه العمل على ضخ حلول اخراجية جديدة في فضاء الدراما الكويتية بشكل خاص، والخليجية بشكل عام، بالاضافة إلى أهميّة توسيع دائرة التعاون الفني الخليجي، عبر استقطاب عدد من الأسماء المرموقة فى كافة مجالات الحرفة الفنية وفي مقدمتها التمثيل واهمية والامتزاج بين الاجيال.

من جانبه أشاد الفنان القطري غازي حسين بتجربة الوقوف أمام الفنانة القديرة سعاد عبدالله، التي قال عنها بأنها تمنح العمل الكثير من الاشعاع والتوهج والعمق . وأشار إلى أنّه يجسّد شخصيّة الرجل الثري الذي يسقط ضحيّة ممارساته. وشدّد على أنّه يقدّم هذة الشخصيّة للمرّة الاولى مما يحقق الإضافة لرصيده وتجربته الفنية .

بدوره قال المخرج سائد الهواري بأنه ليس غريباً عن الدراما الكويتية والخليجية وصفها بأنها تحقّق قفزات كبيرة ترسّخ حضورها ومكانتها على الصعيد العربي، وتعمل على تقديم اكتشافات فنية على صعيد المضمون والاداء والشكل .

يذكر أنّ مسلسل " الواجهة" يشارك في بطولته بالاضافة إلى سعاد عبدالله وغازي حسين، كل من عبدالرحمن العقل وزهرة عرفات وغيرهم .

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