يوسف الخال يتحدث عن "نيكول الصغيرة"

في غمرة انشغاله بتصوير أعمالها وبالنجاحات التي يحققها، يعيش النجم اللبناني يوسف الخال حالة من الفرح العارم بعد أن أصبح أباً، ويبدو أن شعور الأبوة الذي يعيشه مع "نيكول الصغيرة" لا يوازيه فرح أو اي شعور آخر. وفي دردشة له مع "سيدتي نت" وعند سؤاله عنها سارع إلى القول" تقبرني عم تكبر"! نيكول الصغيرة تكبر شيئاً فشيئا، ولقد أصبح عمرها 44 يوماً".

وعند سؤاله من تشبه "نيكول الصغيرة" وهل هي أقرب في الشبه إليه أم إلى والدتها الفنانة نيكول سابا، يجيب يوسف" هذا الامر متروك لكم وعندما تشاهدونها يمكن أن تحددوا ما إذا كانت تشبهني أم انها تشبه والدتها. ولكننا قررنا في هذه المرحلة إبعادها عن الإعلام ".

وعما إذا كان يتشاجر مع زوجته نيكول سابا، لأن كل واحد منهما يريد أن تكون "نيكول الصغيرة" نسخة عنه، كما يفعل كل الأهالي عادة، يقول يوسف الخال" نيكول الصغيرة تشبه نفسها ".

كما تحدث عن شعوره كأب وقال" أنا "أطير" منذ 44 يوماً! منذ أن ولدت "نيكول الصغيرة" وأنا أعيش حالة طيران من الشغف والحب والتعلّق اللامحدود بها والذي لا يمكنني وصفه. حبي لها ولد منذ النظرة الاولى ومنذ اللحظة الأولى التي وقعت عينيّ عليها، وهذه ناحية خطيرة جداً لأنني لا أعرف إلى أين يمكن أن توصلني".

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