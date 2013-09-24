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لماذا تراجعت ليلى علوي عن الجزء الثاني من "فرح ليلى"؟

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لماذا تراجعت ليلى علوي عن الجزء الثاني من "فرح ليلى"؟ لماذا تراجعت ليلى علوي عن الجزء الثاني من "فرح ليلى"؟

على الرغم من أن تتر نهاية مسلسل "فرح ليلى" الذي قامت ببطولته الفنانة ليلى علوي في شهر رمضان الماضي، أكّد أنه سيكون هناك جزء ثان من المسلسل، إلا أنّ ليلى وصنّاع المسلسل يبدو إنهم تراجعوا عن الفكرة، حيث قالت ليلى إنّها لا تعرف إذا ما كان هناك جزء ثان أم لا من العمل، وقالت إنّ ثمّة جلسات عمل هذه الأيام مع المخرج خالد الحجر لتقرير ما إذا كان هناك جزء آخر أم لا.
فهل تراجعت ليلى بسبب عدم تحقيق المسلسل النجاح الذي كان متوقعاً له، حيث فشل على المستوى الجماهيري وحتى النقاد لم يلتفتوا إليه.

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