وهران استقبلت ضيوف مهرجانها السينمائي بإطلاق النار

افتتحت مراسم السجادة الحمراء مهرجان وهران للفيلم العربي في دورته السابعة، واستقبلت الفرقة الشعبية الجزائرية النجوم والضيوف على البوابة قبل الوصول إلى مراسم السجادة الحمراء، حيث قدمت الفرقة الرقصة الشعبية الجزائرية وهم يحملون البنادق ويطلقون النيران في الهواء حتى ظن البعض في بداية الأمر أن إطلاق النار يأتي من الخارج وبدأت علامات الخوف تظهر على وجوههم إلى أن اكتشفوا أنها من طقوس الرقصة الجزائرية الشعبية احتفالاً بالمهرجان واستقبال النجوم بحضور السيدة ربيعة موساوي محافظة المهرجان ومن النجوم أحمد راشدي، ليلى طاهر، أسعد فضة، محمود قابيل، درة، شريف مندور، كارمن لبس، أمل بو شوشة، دعاء طعيمة، باسل الخطيب، ديما قندليف، ومجموعة كبيرة من الفنانين والمخرجين. وبعد الانتهاء من مراسم السجادة الحمراء بدأ الافتتاح الرسمي للمهرجان، والذي تم من خلاله تكريم ثلاثة من أبرز عناوين السينما وهم: المخرج الجزائري أحمد راشدي، والفنانة المصرية ليلى طاهر، والفنان السوري أسعد فضة، على أعمالهم في السنوات الماضية ثم قدمت فرقة الحرية المكونة من خمسة أفراد لوحة فنية غنائية موسيقية جميلة فقد أبهر أحدهم الحضور بعزفه عن طريق نصف زجاجة مياه فارغة فنال نصيب الأسد من التصفيق والصفير، تبعه الإعلان عن أعضاء لجان التحكيم والأفلام المشاركة من 15 دولة، والتي تتمثل في 14 فيلماً طويلاً و18 فيلماً قصيراً و6 أفلام وثائقية ثم تم عرض "فيلم الافتتاح" الفيلم الجزائري "سلام في سن البراءة" الذي يروي قضية الطفولة بعد نهاية الحرب التحريرية بعدها اجتمع أهل الفن والإعلام في الحفل الذي أعد خصيصاً بمناسبة الافتتاح.

المزيد من كواليس ودردشات النجوم وسر غضب درة من المهرجان، وسبب اعتذار المخرج حاتم علي عن حضوره، وسر اختيار أمل بوشوشة كأحد أعضاء لجنة التحكيم قريباً في مجلة "سيدتي".