أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مشادات بين طلاب الجامعة بساحة هندسة بالإسكندرية

Google+ Print
مشادات بين طلاب الجامعة بساحة هندسة بالإسكندرية مشادات بين طلاب الجامعة بساحة هندسة بالإسكندرية

صورة أرشيفية

شهدت كلية هندسة جامعة الاسكندرية مشادات بين الطلاب بساحة الكلية ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تظاهر طلاب تنظيم الإخوان المسلمين، للمطالبة بالإفراج عن الطلبة المحتجزين منذ ثورة 30 يونيو، و أحتجاجا على الضبطية القضائية رغم ان رئيس الجامعة أعلن عن عدم تطبيقها.

هتفت المتظاهرين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وهو ما تسبب فى حالة غضب عارمة للطلاب فقام على الفور بإجهاض تظاهراتهم، وحدثت إشتباكات بين الطرفان، وقام عدد من طلاب تنظيم الاخوان بمحاولة رسم شعار رابعة على الجدران، ولكن تم منعهم وأحتجاز الاداوات التى يستخدموها فى الرسم.

وأكد الطلاب المعترضين على تظاهرات تنظيم الاخوان انهم سوف ينظمون تظاهرات داخل المجمع النظرى لتدعيم الفريق عبد الفتاح السيسى والشرطة.

وفى سياق متصل تظاهر طلاب الصف الاول الجامعى امام أمام المبنى الادارى للجامعة بمنطقة الشاطبى إعتراضاً على إغلاق التحويل الورقى بجامعة الإسكندرية، وحملوا لافتات كتب عليها “لن نترك حقوقنا”، و”نطالب بالتحويل نظرا للاوضاع الامنية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا