مشادات بين طلاب الجامعة بساحة هندسة بالإسكندرية

شهدت كلية هندسة جامعة الاسكندرية مشادات بين الطلاب بساحة الكلية ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تظاهر طلاب تنظيم الإخوان المسلمين، للمطالبة بالإفراج عن الطلبة المحتجزين منذ ثورة 30 يونيو، و أحتجاجا على الضبطية القضائية رغم ان رئيس الجامعة أعلن عن عدم تطبيقها.

هتفت المتظاهرين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وهو ما تسبب فى حالة غضب عارمة للطلاب فقام على الفور بإجهاض تظاهراتهم، وحدثت إشتباكات بين الطرفان، وقام عدد من طلاب تنظيم الاخوان بمحاولة رسم شعار رابعة على الجدران، ولكن تم منعهم وأحتجاز الاداوات التى يستخدموها فى الرسم.

وأكد الطلاب المعترضين على تظاهرات تنظيم الاخوان انهم سوف ينظمون تظاهرات داخل المجمع النظرى لتدعيم الفريق عبد الفتاح السيسى والشرطة.

وفى سياق متصل تظاهر طلاب الصف الاول الجامعى امام أمام المبنى الادارى للجامعة بمنطقة الشاطبى إعتراضاً على إغلاق التحويل الورقى بجامعة الإسكندرية، وحملوا لافتات كتب عليها “لن نترك حقوقنا”، و”نطالب بالتحويل نظرا للاوضاع الامنية”.