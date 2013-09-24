بالصور..ضبط 3 بحوزتهم 6 بنادق آلية ورشاش وكميات من الذخيرة بسوهاج

تمكنت حملة امنية مكبرة من مديرية امن سوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز دار السلام استهدفت الخصومة الثأرية رقم 1 لسنة 2012 بين عائلتي “حماية الله – الفضولة” بناحية الزرازره – دائرة مركز دار السلام، والتي تجددت بتاريخ 20 الجاري.

علي اثر مقتل “محمد صادق رفاعي”، ينتمي للعائلة الأولي، وأتهم في مقتله كل من” أشرف عيد إسماعيل، رجب عيد إسماعيل، أحمد إسماعيل عبد الحليم”، ينتميان للعائلة الثانية، والمحرر بشأنها المحضر رقم 3508 إداري مركز شرطة دار السلام لسنة 2013.

مما ترتب عليه تضرر بعض أولياء أمور التلاميذ بمدرستي “الزرازرة الابتدائية – المعهد الإعدادي الأزهري” وعدم توجههم للمدرستين خشية علي حياتهم من تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط كل من: “سامي شاكر السيد جاد الكريم” سن 37 عامل، و المطلوب ضبطه في عدد ” 7 ” أحكام قضائية ” شيكات بدون رصيد ” وبحيازته عدد ” 4 ” بنادق آلية وعدد ” 5 ” خزينة لبندقية آلية، عدد ” 90 ” طلقة، عدد ” 1 ” رشاش متعدد ذات حامل أرضي، وعدد ” 198 ” طلقة.

كما تم ضبط “علاء محمد حسني محمد إسماعيل” سن 32 عامل، وبحيازته بندقية آلية ذات دبشك حديد ينطوي بخزينة بها عدد “20″ طلقة من ذات العيار، و”عاطف صدقي عبد اللاه” سن 16 طالب، و يقيمون بذات الناحية و بحيازته بندقية آلية ذات دبشك حديد ينطوي تحمل رقم 63726 بخزينة بها عدد “20″ طلقة من ذات العيار “ينتمون لعائلة الفضولة”

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لمصدر تلك المضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3535 إداري مركز دار السلام لسنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.