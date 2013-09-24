إيقاف معلمة بالمنوفية هتفت ضد “السيسي” اعتراضا على تشغيل أغنية “تسلم الأيادي”

رددت معلمة بمدرسة الشهيد الجندى بمدينة شبين الكوم هتافات مناهضة للفريق أول “عبد الفتاح السيسى” القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ردا على تشغيل أغنية “تسلم الايادى ” بطابور الصباح وتم إيقافها عن العمل وتحويلها لشئون القانونية.

وأكد العاملون بالمدرسة أنهم فوجئوا بقيام المدرسة “هدى شحاته” بترديد هتافات مناهضة للفريق السيسى منها”يسقط يسقط حكم العسكر” بعد تشغيل أغنية تسلم الايادى بطابور الصباح بالمدرسة ووصفت أحداث 30 يونيه بـ “الانقلاب العسكرى”.

وقرر مدير المدرسة إيقافها عن العمل وتحويلها للشئون القانونية لتحقيق معها وإتخاذ الاجرءات اللازمة حيال الواقعة