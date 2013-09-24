تعليم كفر الشيخ: إحالة إدارة مدرسة “الثغر” للتحقيق في إلزام الطالبات بالحجاب

أكد محمد سعيد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء أنه سيحقق في واقعة الزام الطالبات بمدرسة “الثغر” اﻹعدادية المشتركة بقرية برج البرلس بإرتداء الحجاب، لافتاً إلى التزام المديرية بتطبيق الزي المدرسي على جميع الطلاب دون استثناء، لكن لا يوجد ما يُلزم بتغطية الفتيات رؤوسهن، ما تختاره الفتاة برغبتها بما يتفق مع القواعد التعليمية العامة، مشددا على أنه لن يتم منع أي طالبة من دخول المدرسة لمجرد أنها لا تغطي رأسها .

وأشار محمد النحاس والد الطالبة (بتول)بالصف اﻷول بالمدرسة, إن نجلته بتول: “ذهبت للمدرسة في أول أيام الدراسة، ملتزمة بالزي المدرسي ذي اللون البني واﻷبيض، ثم وقفت في طابور الصباح، وفوجئت بأحد المدرسين يسألها : (لماذا لم تتحجبي مثل زميلاتك) فرددت عليه أنها تلتزم بالزي المدرسي، وليس هناك ما يفرض وضع غطاء على الرأس، فرد عليها بأنه لابد من المساواة بين جميع تلميذات المدرسة، وأنه (مش معقول نخلع حجاب الباقي علشان حضراتكم)، ثم نبه علينا بوضع الحجاب وتغطية الشعر من الغد، أو عدم الحضور للمدرسة”.

وأضاف النحاس إن المشكلة تم حلها وسمحوا لإبنتي بالدخول فقط بالزي المدرسي ودون الحجاب وهو إختياري وليس إجباري.

وأشارت عبير زهران والدة الطالبة بتول، أنها ترفض إجبار أي إدارة مدرسة ابنتها على ارتداء الحجاب، الذي تنزعه التلميذات من على رؤوسهن بمجرد خروجهن من المدرسة، كما أن ابنتي تلتزم بالزي المدرسي الذي تقره وزارة التربية والتعليم”، مشيرة إلى أنها ستحرر محضرا ضد من يمنع ابنتها من الدخول للمدرسة بدون الحجاب في أي وقت .