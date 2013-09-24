القليوبية: لجنة قانونية للتحقيق بواقعة إغلاق باب مدرسة على "يد طفلة"

أكدت الدكتور بثينة عبد الله كشك، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بإصدار تعليمات بسرعة تشكيل لجنة من الشئون القانونية والمتابعة والرقابة وأمن المديرية للتحقيق مع مسئولى مدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية، فى واقعة إغلاق الباب على يد تلميذة بالمدرسة مما أدى لإصابتها بجرح متهتك بأصبع الإبهام وخلع الظافر باليد اليمنى.

قد تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمة "فرج على أمين" دائرة القسم أنه أثناء دخول نجلته " أمنية " فرج 9 سنوات تلميذة بمدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية، دائرة القسم من باب المدرسة ونظرا لشدة الازدحام وتدافع التلاميذ أغلق الباب على يدها مما أدى لإصابتها بجرح متهتك بأصبع الإبهام وخلع الظافر باليد اليمنى، واتهم إدارة المدرسة بالإهمال.

تم تحويل التلميذة لمستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتحرر المحضر رقم 20820 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2013.

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